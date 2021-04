Laane märkis, et hästi toimis telefoniregistreerimine, kuid seda, et registreerijad võtsid vaktsineerimisele nooremaid vanuserühmi, ta õigeks ei pea, sest haiglatesse satuvad enamasti vanemad inimesed.

Lääne Tallinna Keskhaigla juht Arkadi Popov ütles, et massivaktsineerimise puhul on kõige tähtsam planeerimine, mille käigus selgitatakse välja, kui paljud kavandatud sihtrühmast on vaktsiinist tegelikult huvitatud.