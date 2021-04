Läinud nädalal teatati koroonavaktsiini kõrvaltoimest 118 korral

Koroonaviiruse vastu on Eestis eelmise aasta lõpust kuni tänaseni vaktsiinisüste tehtud 296 031 korral. Ravimiametile on selle aja jooksul teatatud 3077 kõrvaltoimest – seda on 1,04 protsenti vaktsiinidoosidest. Möödunud nädalal anti ravimiametile teada 118 kõrvaltoimest: 20 Pfizeri, 3 Moderna ja 95 AstraZeneca kohta.