Vaktsineerimine leevendas Covid-19 pikaaegseid sümptomeid

Sellist laadi kogemused on sotsiaalmeedias hoogu kogunud, kuigi pikaajaliste Covid-19 sümptomite põdejaid on umbes 10–30 protsenti. Arstide sõnul toimub selline vaktsiinijärgne paranemine vaid osa haigestunutega. «Paljudel inimestel paraneb tervis pärast vaktsiini saamist, kuid pole kindel, kas paranemine on tingitud ainuüksi vaktsiinist või spontaansest taastumisest. Selle kindlaks tegemiseks on vaja pikaajalisemaid uuringuid.»

CNN võttis ühendust kolme vaktsiinitootjaga – Pfizer, Moderna ja Johnson & Johnson. Kõigi kolme eelmainitu vaktsiinid on USAs lubatud. Pfizeri pressiesindaja märkis, et ettevõttel on vastavad uuringud käimas. «Selle välja selgitamine, miks vaktsiinid parandavad pikka aega esinenud Covid-19 sümptomeid, võib olla vihje selle kohta, miks püsivad sümptomid üldse esinevad,» sõnas Pfizeri pressiesindaja.

On teada, et kõik kolm vaktsiini – Pfizer, Moderna ja Johnson & Johnson – on aidanud mõnda pikaajaliselt koroonaviirust põdenud patsienti, kuid on tõenäoline, et vaktsiin võitleb hoopis infektsiooniga, selle asemel, et parandada viiruse põhjustatud immuunhäireid. Siiski on täheldatud, et osal vaktsiini saajatest tekivad küll paranemismärgid, kuid see võib olla ajutine ning patsientidel vahelduvad paremad ja halvemad päevad.