Ekspertkomisjon soovitab alla 60-aastastele AstraZeneca teist doosi

«Kehtima jäi ettevaatusabinõuna märtsi keskel antud soovitus kasutada AstraZeneca vaktsiini üle 60-aastaste inimeste vaktsineerimiseks, st et kuni uute andmete laekumiseni ei soovitata alla 60-aastastel inimestel alustada uusi vaktsiinikuure AstraZeneca vaktsiiniga. Nendel alla 60-aastastel inimestel, kes on ühe vaktsiinidoosiga vaktsineeritud, soovitavad eksperdid teha teine doos kokkulepitud ajal ja sellega vaktsiinikuur lõpuni viia. Kui inimesel ei tekkinud tõsiseid terviseprobleeme esimese vaktsiinisüsti järel, on ekspertide hinnangul väga väike võimalus, et need võiksid avalduda teise doosi järel. Kindlasti peaksid kõik vaktsineeritud oma tervist pärast vaktsineerimist tähelepanelikult jälgima ja vajadusel pöörduma nõu küsimiseks arsti poole,» sõnas Jesse.