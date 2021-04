Joller: vaktsineerimise juhtimine on untsus eesmärkide ebaselguse pärast

Eesti perearstide seltsi juhatuse liige dr Karmen Joller ütleb, et inimesed on saanud vastuolu kaasa toovaid sõnumeid. FOTO: Konstantin Sednev/Postimees Grupp

«Vaktsineerimise juhtimine pole untsu läinud mitte selle pärast, et inimesed ei taha vaktsiini või on segadus AstraZeneca vaktsiiniga,» ütleb perearst Karmen Joller. «Meie vaktsiinipoliitika põhiprobleemiks on see, et vaktsineerimise eesmärgid on arstide ja poliitikute, ametnike jaoks kardinaalselt erinevad.»