Mitu inimest andis täna Postimehele teada, et sai kirja oma vaktsineerimisaja tühistamise kohta, kuna Eestis peatati alla 60-aastaste vaktsineerimine AstraZeneca koroonavaktsiiniga. Lääne-Tallinna keskhaigla juht dr Arkadi Popov ütles, et need inimesed, kellel on saada AZ teine doos, seda ka saavad.