Uuringutest on selgunud, kellel esinevad raskemad Covid-19 vaktsiinide kõrvaltoimeid

Immuunsüsteem kipub vananedes nõrgenema, nii et keha ei kaitse endise tõhususega sissetungijate eest — sealhulgas vaktsiini kaudu kehasse viidava valgu. Kuna ei teki nii tugevat immuunvastust, on üle 65-aastaste vaktsineerimise kõrvaltoimed sageli kergemad – neid esineb ka harvem kui nooremate täiskasvanute seas.

Kuid see ei tähenda, et vaktsiinid oleksid eakate jaoks vähem tõhusad.

«Covid-19 vaktsiini puhul pole me kõrgemas vanuses tegelikult efektiivsuse vähenemist näinud, seega on see tegelikult väga hea asi,» ütles Cherian.

Naistel on tugevam reaktsioon paljudele vaktsiinidele, sealhulgas lastehalvatuse, gripi, leetrite ja mumpsi omale – seega pole üllatav, et neil on ka pärast Covid-19 kaitsepookimist rohkem kõrvaltoimeid. Cherian ütles, et see on tõenäoliselt seotud östrogeeni tasemega.