Turule on oodata mutatsioonidega võitlevat teise põlvkonna Covid-19 vaktsiini

HelixNano üheksa töötajaga firma ei suuda konkureerida Pfizeriga ja AstraZenecaga, kuid HelixNanol on hoopis suurem ​​eesmärk: luua parem, teise põlvkonna vaktsiin uudse koroonaviiruse vastu, kirjutab CNBC . Firma looja Hannu Rajaniemi sõnul kaasatakse nende vaktsiin kliinilistesse uuringutesse 2021. aastal. Kui kõik õnnestub, saab vaktsiini heaks kiita 2022. aasta alguseks, kuid see sõltub paljudest teguritest.

Algselt asutas Rajaniemi 2013. aastal Massachusettsis Cambridge'is Helix Nanotechnologies, et arendada vähiravimeid. See oli mehe isiklik missioon, sest tema emal tuvastati rinnavähk.

Mehe sõnul on idufirma ülesanne järgida tehniliselt keerukamaid teise põlvkonna lähenemisviise ja leida lahendusi, mida suuremad tootjad märgata ei oska. Kui Pfizer/BioNTech, Moderna ning Johnson&Johnson peavad oma olemasolevaid vaktsiine kohandama uute tüvedega, siis HelixNano korduvvaktsiin on loodud selleks, et pakkuda palju laiemat immuunsust.

«Põhjus, miks pöörasime tähelepanu vähiravilt koroonaviirusele, oli see, et muretsesime muteerunud SARS-CoV-2 tüvede pärast, mis on võimelised vaktsiini immuunsusest kõrvale hoidma,» ütleb Rajaniemi. «See on täpselt see stsenaarium, mida praegu mängitakse Lõuna-Aafrika, Brasiilia ja teiste esilekerkivate variantidega.»