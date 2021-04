Üks kolmest Covid-19 läbi põdenust kannatab neuroloogilise või psüühilise häire käes

The Lancet Psychiatry avaldatud uuringus analüüsiti 236 379 Covid-19 patsienti ja iga kolmas Covid-19 läbipõdenu on kuue kuu jooksul pärast viirusega nakatumist kannatanud neuroloogiliste või psühhiaatriliste häirete all.

Oxfordi ülikooli teadlaste juhitud uuringust selgus, et Covid-19 järgselt oli neuroloogilise või vaimse tervise häire diagnoosimise hinnanguline esinemissagedus 34%, uuringus vaadeldi 14 neuroloogilist ja vaimse tervise häiret. 13% uuritavate jaoks oli see esimene registreeritud neuroloogiline või psühhiaatriline diagnoos.

Kõige tavalisemad diagnoosid pärast koroonaviiruse saamist olid ärevushäired (esinemissagedus 17%), meeleoluhäired (14%), mõnuainete kuritarvitamine ja sõltuvushäire (7%) ning unetus (5%). Covid-19 järgselt oli neuroloogiliste ja vaimse tervise diagnooside risk 44% suurem kui pärast grippi.

Oxfordi psühhiaatriaosakonna professor Paul Harrison ütles, et ehkki enamiku häirete individuaalsed riskid on väikesed, siis sõltuvalt pandeemia ulatusest võib avalduv mõju tervise- ja sotsiaalhoolekande süsteemile olla märkimisväärne. Seetõttu peavad tervishoiusüsteemid olema varustatud ressurssidega, et selliste häiretega toime tulla.