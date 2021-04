Joller: kummaline on hukka mõista Jüri Ratast, kes oma perearsti usaldab

«Tuleb leppida sellega, et kriisiaja info on hüplik. Täna on nii, homme on naa. Arstid on teiega väga-väga ausad, ja seda ikka teie endi pärast. Kannatage ära, see on ainult korraks valus,» kirjutab Joller sotsiaalmeediakontol.

Joller tõdeb, et kuna enne oli tehtud liiga vähe vaktsiini, ei saanud väga haruldased kõrvaltoimed varem ilmneda. «Juhin tähelepanu sellele, et endiselt ei ole alust arvata, et vaktsiini kõrvaltoimed ilmneksid inimesel alles aastate pärast — need avalduvad ikka esimeste päevade ja nädalate jooksul.»

Joller rõhutab, et kõigepealt on oluline selgeks teha, kas kõrvaltoime on seotud ravimiga. «Tänaseks teame, et on,» lisab ta.

Järgmiseks on tema sõnul oluline teada saada, milline täpselt on kõrvaltoime mehhanism, kuna see annab võimaluse haruldasi juhtumeid ära tunda ja pakkuda efektiivset ravi, ning tulevikus võib-olla üldse nende tekkimise ära hoida.

«Kolmandaks on oluline hinnata riski-kasu suhet. Praegusel hetkel on riski-kasu suhe ka noorematel inimestel tugevalt AstraZeneca vaktsiini manustamise kasuks. Tuleb lihtsalt olla tähelepanelik teatud sümptomite osas,» ütleb Joller.

«Mis puutub Jüri Ratase mittevaktsineerimisse, siis on avalikkusele selgelt öeldud, et perearst ei soovitanud talle AstraZeneca vaktsiini. Jüri Ratas on 42-aastane, st vähem kui 60. 18. märtsil andis immunoprofülaktika ekspertkomisjon arstidele soovituse mitte vaktsineerida alla 60-aastaseid inimesi AstraZeneca vaktsiiniga.»

Joller lisab, et perearst on käitunud patsiendi huvides ja andnud adekvaatse soovituse. «Mitte kellelgi ei ole õigust hukka mõista perearsti, kes tegi otsuse antud ajahetkel teada oleva info alusel. Veel vähem on kummaline hukka mõista Jüri Ratast, kes oma perearsti usaldab,» märgib Joller.