Professor Asser avaldas, kuidas annab märku AstraZeneca vaktsiini harv kõrvaltoime

Arstiteadlane ütles Vikerraadios, et nüüd, kui on teada, millise sündroomiga on tegemist, saab anda ka soovitusi, mida peaks vaktsineerimise järel kahe nädala jooksul enda tervise juures jälgima ja millal tuleks pöörduda arsti poole. «See on eelkõige püsiv, süvenev, tugev peavalu, mõnikord võib ka nägemine hägustuda, mis viitab, et tegemist on neuroloogilise sümptomaatikaga,» märkis Asser.