Tuleval nädalal jõuab Eestisse üle 41 000 vaktsiinidoosi

Eilse päeva jooksul tehti Eestis kokku 12 919 kaitsesüsti, mis on seni suurim päevas tehtud vaktsineerimiste arv. Kokku on praeguseks vähemalt ühe vaktsiinidoosiga end kaitsnud 248 237 inimest, neist 73 306 inimesel on vaktsineerimiskuur lõpetatud. Üle 70-aastastest on praeguseks üle Eesti vähemalt ühe doosiga vaktsineeritud 48 protsenti.