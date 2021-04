Professor Ülo Niinemets koroona põdemisest: kõndisin seitse kilomeetrit keldris

Ülo Niinemets tuletab meelde, et koroona puhul on oluline liikumine.

«Miks on liikumine oluline? Trombid võivad tekkida arterites või veenides. Arteriaalne tromb on üldiselt seotud lupjunud kolesteroolinaaste täis veresoontega, aga ka südame teatud arütmiaga (kodade virvendusarütmia). Arteriaalsed trombid on tavaliselt infarkti ja insuldi põhjustajateks. Tromb, mis pole seotud veresoonte lupjumisega, tekib üldjuhul seal, kus veri liigub aeglaselt- südamest kaugel suurtes veenides. Kui venoosne tromb pääseb liikuma, võib ta põhjustada eluohtliku kopsutromboosi.»

«Venoosse tromboosi riskifaktoriks on laienenud veenid, väike südame löögimaht, madal vererõhk, dehüdreerumine. See kõik juhtub, kui olla liikumatult pikemat aega puhkeseisundis, eriti veel ka vähe vedelikke tarbides, mis suurendab ka vere viskoossust,» lausub ta.

Ülo Niinemets nendib, et AstraZeneca vaktsiineerimise järgsete väga harva esinevate trombide korral on täheldatud teist trombitekke mehhanismi - autoantikehade teket, mis põhjustavad trombe ebaharilikes kohtades ja mille tekkel tavalised trombi riskifaktorid ei pruugi olla olulised.

«AstraZeneca vaktsiineerimisjärgsete trombide tekkemehhanism arvatakse olevat sarnane haruldaste juhtumitega, kui loodusliku hüübimisvastase vahendi hepariini manustamine näiteks operatsioonijärgselt, on mõnedel inimestel põhjustanud trombide ärahoidmise asemel nende teket. See ei välista samas, et tugevate vaktsineerimise kõrvalnähtudega kogu aeg pikali olemine ei suurendaks riski tüüpiliste trombide tekkeks. Nii et liigume!»