Arstide liit: vaatamata segadusele peab vaktsineerimist jätkama

Vaktsineerimine on kõige tõhusam vahend Covid-19 pandeemia võitmiseks ning selle korraldamisel tuleb lähtuda eelkõige inimeste tervise huvidest ja meditsiinilistest põhimõtetest.

«Me mõistame, et vaktsineerimist kahjuks saatnud segadused ja muutlik teave tekitab ebakindlust, kuid õpime enda ja teiste riikide kogemustest. Paremat teed peale vaktsineerimise jätkamise ei ole,» ütles arstide liidu president Jaan Sütt.

Ta lisas, et paraku on kõigil ravimitel ja vaktsiinidel kõrvaltoimeid, aga rasked tüsistused on üliharvad ja kindlasti saab riske oma arstiga arutada.