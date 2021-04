Teadlased tuvastasid uue teguri, mis mõjutab Covid-19 surmajuhtude arvu

Teadlased pakuvad, et surmajuhtumite väiksem arv võib olla seotud lämmastikoksiidiga, mis vabaneb nahast päikesevalguse käes. See võib pärssida koroonaviiruse paljunemisvõimet, nagu on leitud mõnes laboriuuringus.

Varasemad sama rühma uuringud on näidanud, et rohkem päikesevalgust on seotud parema südame-veresoonkonna tervise, madalama vererõhu ja väiksema infarktide arvuga. Kuna südamehaigused on teadaolevalt riskifaktor Covid-19 põdemisel, võib see selgitada ka viimaseid avastusi.