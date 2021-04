Igal kümnendal Covid-19 põdenul esinevad pikaajalised sümptomid

Rootsi Danderydi haigla ja Karolinska instituudi teadlased viisid läbi uuringu, mis keskendus Covid-19 pikaajaliste sümptomite uurimisele. Selgus, et igal kümnendal inimesel, kes on Covid-19 läbi põdenud, esineb kaheksa kuud pärast nakkust vähemalt üks mõõdukas või raske sümptom. Enamlevinumad sümptomid on väsimus, lõhna- ja maitsekaotus ning hingamisprobleemid.