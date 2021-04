Sule: intensiivravi vajavate arv ei näi vähenevat

Küll aga on vaktsineerimisest palju abi hoolekandeasutuste elanike kaitsmisel. «Tänu vaktsineerimisele on meil hooldekodude inimeste nakatumine praktiliselt olematu, viidud ühele protsendile,» sõnas ta. See on Sule sõnul väga hea tulemus, kuna tipphetkil oli hoolekandeasutuste patsientide osakaal haiglates umbes 26 protsenti.

Intensiivravi vajadus püsib muutumatuna

Sule hinnangul oleks olukord vaktsiinideta oluliselt halvem. «Kui me kujutaks ette, et meil praegu oleks selle ühe protsendi asemel 20 protsenti - mis number meil oleks siis täna haiglates?» ütles Sule ja lisas, et eakate puhul oleks ka suremus kümneid kordi suurem.

«Me loodame, et üldise haigestumise langusega koos ka haiglaravi vajadus tervikuna langeb, kuid intensiivravi puhul ei ole küll näha, et see number võiks väheneda. Intensiivravis on meil sama palju inimesi, kui oli nädala alguses ja eelmise nädala lõpus,» ütles Sule. «Kui haigus on raskem ja inimesed haigestuvad raskemini, siis on äärmiselt suur tõenäosus, et haigestunute hulgas on kas sama palju või rohkem inimesi, kes ei ela seda haigust üle.»