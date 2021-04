Tulevik on tume: pikaajalised Covid-19 sümptomid mõjutavad ka edaspidist elu

26-aastane endine jooksja Lyth Hishmeh tundis muutusi enesetundes mitu kuud enne seda, kui tal avastati Covid-19, kirjutab CNN Health. Naisel oli valu rinnus ning ta ei suutnud keskenduda. Varem spordiga tegelenud Hishmehi jaoks oli väsimus ja hingeldamine väga selge märk, et midagi on korrast ära. Meditsiinitöötajate sõnul oli naisega kõik korras.

«Nad ütlesid mulle, et see kõik on minu peas,» ütles Lyth Hishmeh. Londonis elava naise sõnul on paranemisprotessi suurimaks osaks olnud Covid-19 nakatumise tõestamine. Teine londonlane, 32-aastane Monique Jackson on korduvalt pöördunud abi saamiseks haiglasse, kuid sai vastuseks «see on lihtsalt ärevus». «Tundsin, et raiskan inimeste aega, sest keegi ei uskunud mind või siis öeldi lihtsalt: «Me ei tea, see võib olla mingi uus haigus»,» sõnab Jackson.

Jackson ja Hishmeh jagasid oma lugu sotsiaalmeedias ja see tekitas uskumatu järelkaja — ka teised inimesed kogesid samu probleeme. Haigus ei olnud nende peas, see oli päriselt. Pikaajaline Covid, mida nimetatakse ka post-Covidi sündroomiks, on kujunemas laialdasemaks probleemiks.

Ainuüksi Suurbritannia teatas, et riigis on peaaegu 700 000 inimest, kellel on Covid-19 süptomid kestnud vähemalt kolm kuud. Enamik neist inimestest ütles, et haigus piirab vähemalt ühte igapäevategevust ja pea 70 000 inimese jaoks on sümptomid kestnud rohkem kui aasta.

Suurbritannias avaldatud uuring näitas, et seitse inimest kümnest, kes on Covid-19 tõttu haiglasse sattunud, ei ole viis kuud pärast väljakirjutamist täielikult taastunud.

Leedsi ülikooli kliiniline dotsent ja konsultant dr Manoj Sivan selgitab, et igaüks, kes Covidist toibub, peaks nelja kuni kuue nädala jooksul täielikult paranema. Umbes 10-20% inimestest võivad sümptomid kesta kauem kui 4-6 nädalat ja umbes 10% inimestest võivad sümptomid püsida ka üle 12 nädala.

Sümptomeid on mitmeid ja väga erinevaid, näiteks väsimus, õhupuudus, segadusseisund, lõhna- või maitsemeele kaotus, ärevus, depressioon, traumajärgne stressihäire, peavalu/migreen, uneprobleemid, kiirenenud pulss, lööve, liigeste turse, uus allergia, krooniline valu jne. Suur hulk erinevaid sümptomeid muudab selle haiguse ettearvamatuks. Lisaks pole veel täiesti selge, mis pikaaegseid sümptomeid põhjustab, sealhulgas näiteks kroonilist väsimuse sündroomi.

«Covid-19 on esimene nakkushaigus, millega olen kokku puutunud ja millel on sellised mõjud nii paljudele elunditele. See haigus on muutnud minu meditsiinilisi teadmisi,» ütles Columbia ülikooli professor Elaine Y. Wan.

Hishmeh ja Jackson on mõlemad aktiivsed Covid-19 patsientide tugigruppides. Jackson on rääkinud ekspertidega ja postitanud infot oma ajaveebi. Hishmeh on asutanud rühma Long Covid SOS, mis tegeleb kampaaniatega, et saada haiguse kohta rohkem teavet, seda rohkem uurida ja toetada selle all kannatavaid inimesi. Jacksoni sümptomid on pärast Covid-19 vaktsiini saamist märgatavalt rahunenud.