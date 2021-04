Perearst selgitab, kuidas erinevad Covid-19 ja allergia sümptomid

Üks suur erinevus nende vahel on, et «heinapalaviku» korral tegelikult palavikku või vappekülma ei teki – need viitavad viirushaigusele. Ka valud kehas ja seedetrakti kaebused võivad olla iseloomulikud Covid-19-le, kuid mitte allergiatele. Tõsised, üldseisundit halvendavad tugev jõuetus, õhupuudustunne ja rindkerevalud esinevad keskmise-raske Covid-19 puhul, kuid allergiatega neid ei teki.

Mõnikord on tõesti neil kahel raske vahet teha, eriti kui varem pole hooajalisi allergiaid esinenud ning kaebused piirduvad väsimuse, vähese nohu, silmasümptomite ja «pea paks» tundega. Sellisel juhul on praegu otstarbekas esmalt teha koroonaviiruse test ning seejärel proovida ravi allergiatablettidega.

Kurgus tekkiva kraapimistunde puhul peaks vaatama, kas on mingeid muid sümptomeid ja milles need seisnevad: nina ja silmade sügelus ning vesine eritis viitaksid rohkem allergiale, palavik, külmavärinad, kõhulahtisus seevastu viirushaigusele. Kui ainus kaebus on kurgusümptomid, on tõesti raske vahet teha. Pigem teeksin ettevaatuse mõttes koroonaviiruse suhtes testi.