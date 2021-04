Mida süüa enne ja pärast Covid-19 vaktsiini saamist, et vähendada kõrvaltoimeid?

Vesi, tee või mahl, pole oluline, mida juua, tähtis on vältida dehüdratsiooni. Palavik, mille vaktsiin võib esile kutsuda, võib olla tingitud just vedelikupuudusest.

Toitumisspetsialist dr Todd Born nendib, et vaktsineerimise osas on oluline immuunsus ja tervislik soolestiku mikrobioom. Uuringutes on tõestatud, et tervislik soolestiku mikrobioom suurendab immuunvastust vaktsiinidele. «Mitmekülgne ja tervislik mikroobide kooslus soolestikus mõjutab otseselt immuunsust,» lisab Born.