TÜ professor avaldab, kas tõenäolisem on saada välgutabamus või vaktsineerimise järel tromb

Vaxzevria (AstraZeneca) vaktsiinil on leitud üliharuldane kõrvaltoime, mis avaldub eelkõige alla 55-aastastel VIPIT-nimelise sündroomina. Seepärast on paljud riigid pidanud vajalikuks, vähemalt ajutiselt, seada vaktsiinile ülemine vanusepiirang. See on vajalik, et arstid jõuaksid vajaliku teabe ja ravijuhised läbi töötada. Arvestades seda, et eakaid tuleb vaktsineerida eelisjärjekorras, on vanusepiiri seadmine õigustatud. Mis saab aga siis, kui vaktsiinidoose jääb üle?