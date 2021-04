Härma: Eestis nakatus ühe doosiga vaktsineeritu LAV tüvega

«Meie andmetel on ka Eestis üks LAV tüvega juhtum, kes on saanud ühe doosi vaktsiini. Õnneks tema tervislik seisund pärast poolteteist nädalat kõrget palavikku on praegu hea. Nakkuse on ta kahetsusväärselt saanud läbi sissetoodud juhtumi, kelle kaudu on seotud ka mitmete teiste nakatumine LAV tüvega,» märkis Härma.

«Seetõttu peame sissetoodud juhtumeid hoolikalt jälgima täna ja edaspidi – LAV tüve levikut Eestis ei tohi tekkida,» ütles ta.

Eile saabus Härma sõnul Norrast teade, et seal on kaks suurt hoolekandeasutuse puhangut, kus elanikud on küll vaktsineeritud kahe doosiga, kuid sellest hoolimata on nakatunud. «Need puhangud on saanud alguse vaktsineerimata asutuse töötajatest, aga osad juhtumid nendest nakatumistest on juba lõppenud surmadega,» tähendas Härma.

Tänaseks on Eestis koostöös Tartu ülikooliga tuvastanud 37 LAV mutatsiooniga tüve – neist 11 on kohalikud juhud. «Nendest kohalikest juhtudest suur osa on omavahel seotud – nad on järjestikune jada ühest sissetoodud juhust, kes siis on andnud oma pereliikmetele ja omakorda lähikontaktsetele seda nakkust edasi, aga kolm nendest juhtudest on siiski teadmata nakkusallikaga,» ütles Härma.