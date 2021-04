Eestis on Covid-19 vaktsiini saanud 268 428 inimest

Ööpäeva jooksul manustati 7231 doosi, kokku on manustatud 346 147 vaktsiinidoosi, vahendab BNS.

Haiguste ennetamise ja tõrje Euroopa keskuse (ECDC) andmetel on Euroopa Liidus keskmiselt praeguseks vähemalt ühe doosiga vaktsineeritud 16,5 protsenti täiskasvanud elanikkonnast. Eestis on täiskasvanud elanikkonnast vaktsineeritud 24 protsenti. Eesti on Covid-19 vaktsineerimiste arvult elanike kohta Euroopa Liidus Malta ja Ungari järel kolmandal kohal.