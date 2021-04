Kreeka lubab järgmisest nädalast vaktsineeritud turistid riiki

Tegemist on osaga pilootprojektist, millega lastakse sisse nn vaktsiinipasside omanikud. Praegu saavad seda luksust kasutada üksnes Iisraelist saabujad.

Euroopa Liit on rääkinud kavast töötada välja vaktsiinipassid, kuid ametlikku plaani selle kohta veel ei ole.

«See hõlmab külalisi, kel on vaktsineerimistõend või kes teevad PDR-testi,» ütles valitsuse pressiesindaja Aristotelia Peloni.

Turismiministeerium ei ole plaani üksikasju avaldanud, kuid kuuldavasti puudutab see EL-i riike ning vaktsineerimisega kaugele jõudnud maid nagu Suurbritannia, Iisrael ja Serbia.

Peloni sõnul kehtivad külalistele samad liikumispiirangud nagu Kreeka enda elanikele. See tähendab, et eri piirkondade vahel liikumine on piiratud.