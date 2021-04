«Kui kopsukahjustus on 80 protsenti, siis on paranemine väga pikk,» tõdes Ida-Tallinna keskhaigla taastusraviarst Eve Sooba.

«Nende koormustaluvus on ülimadal. Mõnikord see algab sellest, et ta tõuseb voodis istuma, ta istub minuteid ja läheb voodisse tagasi,» kirjeldas tohter taastumise vaevalist algust.