Brasiilia arst uinutite puudusest: Covid-19 patsient peab taluma üht piinamise vormi

«Ma ei arvanud kunagi, et elan pärast 20 aastat intensiivravis töötamist midagi sellist läbi,» ütles Rio haigla arst Aureo do Carmo Filho. «Mehaaniliste süsteemide kasutamine ilma rahustiteta on halb tava — patsient peab taluma üht piinamise vormi,» ütles ta.

Abirühm Médecins Sans Frontières (MSF) teatas, et Brasiilia «ebaõnnestunud reageerimine» on põhjustanud tuhandeid välditavaid surmajuhtumeid ja tekkinud on humanitaarkatastroof, mis võib veelgi süveneda. Brasiilias on registreeritud kokku 361 884 koroonaviirusega seotud surma ja 13 673 507 kinnitatud juhtumit.