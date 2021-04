Pfizeri tegevjuht: kolmandat vaktsiinidoosi on vaja 12 kuu jooksul

Eile avaldatud kommentaaris sõnas Pfizeri tegevjuht Albert Bourla, et tõenäoliselt on vaja inimesi vaktsineerida ka kolmanda vaktsiinidoosiga umbes 6-12 kuu pärast teise doosi saamist. Sealt edasi peaks toimuma iga aastane korduvvaktsineerimine, kuid see on veel kinnitamata.