Popov: epideemiat saab juba kontrollida

Valitsusel on laual küsimus, kas piiranguid saab leevendada juba alates 26. aprillist või pigem mai alguses. Riski kirjeldavad siiani eeskätt raskete koroonapatsientide aga ka surmade arv, aga Arkadi Popovi sõnul on väga tähtis, et levikut suudetakse jälgida, vahendab ERR .

«Üks kindel kriteerium, mis juba hakkas realiseeruma, on see, et terviseameti epidemioloogid saavad jälle jälgida kontakte ja see tegelikult oli katkenud, kuna levik oli massiline ja epideemiline. Ja täna epidemioloogid küll teatud raskustega suudavad neid jälgida. See tähendab seda, et epideemiat saab juba kontrollida, kontrollimatut levikut ei ole,» rääkis Popov.