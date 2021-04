Ühendkuningriiki jõudnud koroonaviiruse uus India tüvi muudab teadlasi murelikuks

Ida-Anglia ülikooli meditsiiniprofessor Paul Hunter ütles, et tüvel on kaks teadusringkondadele muret valmistavat «põgenemismutatsiooni» — E484Q ja L452R.

«On laboratoorseid tõendeid selle kohta, et mõlemad on «põgenemismutatsioonid»,» ütles ta uudisteagentuurile PA. «Põhimõtteliselt viitavad teadmised teiste koroonaviiruste kohta, et seda kontrollib vaktsiin veelgi vähem. Kuid me ei tea seda praegu kindlalt.»

Hunter märkis, et uue tüve tekkimine Indias pole üllatav. «Kui mõelda, kus on peamised variandid tekkinud — Lõuna-Aafrika vabariik, Suurbritannia, California, Brasiilia ja nüüd India —, need on kõik riigid, kus on olnud raskusi nakatumiste arvu ohjamisega.»