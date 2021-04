Sotsiaalministeerium võtab ametisse vaktsineerimise projektijuhi

Tervise ja tööminister Tanel Kiige (Keskerakond) sõnul jagab riik senise Covid-19 vaktsineerimise juhtrühma kaheks töörühmaks, neist esimene hakkab tegelema pikaajalise koroonaviiruse vastase vaktsineerimise strateegia loomisega ja teine vaktsineerimise operatiivse korraldamisega eelolevatel kuudel.

Vaktsineerimise projektijuht hakkab vedama operatiivse vaktsineerimise töörühma, kuna lähikuudel kasvavad Eestisse jõudvad vaktsiinitarned kordades. Töörühm tegeleb elanikkonna vaktsineerimise korraldamisega maikuust augustini. Muu hulgas peab töörühm tagama tervishoiuasutuste, riigiasutuste ja kohalike omavalitsuste sujuva koostöö vaktsineerimise läbiviimiseks.

Vaktsineerimise pikaajalise planeerimise töörühm peab läbirääkimisi Euroopa Liiduga, uuendab Covid-19 vaktsineerimise plaani, korraldab vaktsineerimise rahastamist ning tegeleb ravimiohutuse küsimuste ja digilahenduste arendamisega.

Mõlemasse töörühma kuuluvad nii sotsiaalministeeriumi ja ministeeriumi valitsemisala asutuste kui tervishoiuasutuste esindajad.

«Covid-19 vaktsineerimine on äärmiselt mahukas ja laiapõhjaline väljakutse, mida pole sisuliselt võimalik täies mahus kellelegi edasi delegeerida. Laiema elanikkonna vaktsineerimise koordineerimiseks on aga mõistlik eraldi projektijuht kaasata, kuna mahud kasvavad lähiajal oluliselt. Seni on kõik osapooled panustanud oma põhitöö raames,» ütles Kiik.

Ministri sõnul pole tegemist senise vaktsineerimise korralduse kardinaalse muutmisega, vaid osapoolte rollide ja tööjaotuse täpsustamisega.

Europarlamendi saadik Urmas Paet (Reformierakond) ütles, et tegemist on klassikalise kriisijuhtimisega, milles on oma valdkonnad ja etapid.