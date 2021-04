Meditsiinilisi ühekorramaske saab uuesti kasutada

Pea kõikidest linnaruumi prügikastidest võib leida siniseid ühekorramakse, mis on pärast lühikest poeskäiku ära visatud. Tartu Ülikooli teadlaste uuring kinnitas, et tegelikult kannatavad maskid korduvat kuumtöötlust, enne kui nende kaistevõime kahanema hakkab.

Samuti jäi maskide kvaliteet pärast kümnekordset töötlemist paremaks kui see on mitmel korduskasutataval kangast maskil, millel puudub filterkiht.

Tartu Ülikooli füüsika instituudi keskkonnafüüsika labori juhataja professor Heikki Junnineni sõnul uuringu tulemuste põhjal on võimalik vähendada maskiprügi teket, kuid tõdes, et meditsiinilised maskid looduses siiski ei lagune ja see on nende peamine halb omadus.