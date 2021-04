Õdede liit haiglajuhtidele: «Teil polnud julgust meie kurnatud silmadesse vaadata»

«Õe loomuses ei ole tülitseda, seetõttu pole töötüli meile omane. Oleme püüdnud kümme kuud igati algatada diskussiooni – olnud avatud aruteludeks ning valmis päris läbirääkimisteks, kuid tööandjaid esindav haiglate liit pole soostunud meiega läbirääkimisi pidama,» selgitas õdede liidu president Anneli Kannus. «Ootame, et tööandjad teeksid kollektiivlepingu läbirääkimistel pakkumise, mis kohtleks kõiki töötajate gruppe võrdsete partneritena,» lisas ta.

«Õenduses jõutakse tulemusteni läbi suhtlemise, oleme koostööusku. Seepärast olen eriti pettunud, et tööandjate esindusorganisatsioonil puudub julgus õdedele ja hooldustöötajatele silma vaatamiseks,» kirjeldas õdede liidu president, kelle sõnul on õed ja hooldustöötajad kurnatud, läbipõlemise äärel ja valmis ka tervishoiusüsteemist lugupidamatuse tõttu lahkuma.

«Paljud haiglajuhid on õdede puuduse teema tervishoiu ühe teravama murekohana esile toonud,» nentis Kannus. Tööandjad, kes ei ole valmis õdedega töötingimustest rääkima, peaksid õdede puuduses tema sõnul peeglisse vaatama.

Umbes pooled õed ja enamik kutsega hooldustöötajaid saavad töötasu kollektiivlepingus kokku lepitud miinimumi järgi. Töötasu ja -tingimused on siiani lepitud kokku kaheks aastaks ning lepe lõppes eelmisel aastal.

Kannus märkis, et tervishoiutöötajate tänamiseks loodud kodanikualgatus PAI peegeldab, kui oluliseks nende panust peetakse. «Meil on kahju, et tööandjate ühendus seda ei märka,» kommenteeris ta.