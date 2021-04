Sümptomid, mille korral peaksid Johnson & Johnson vaktsiini saanud pöörduma arsti poole

Euroopa ravimiameti (EMA) ravimiohutuse riskihindamise komitee (PRAC) jõudis eile järeldusele, et Jansseni Covid-19 vaktsiini infolehte tuleb lisada väga harva esineva kõrvaltoimena trombotsütopeeniaga tromboos.

Trombotsütopeeniaga tromboosi võimalik tekkemehhanism on immuunvastus, mis viib sarnase seisundi tekkele, mida on vahel täheldatud hepariiniga ravitud patsientidel (hepariin-indutseeritud trombotsütopeenia).

Seisundi tekkimisel on oluline kiire arstiabi. Trombotsütopeeniaga tromboosi tunnuste varajane äratundmine ja kiire ravi kiirendab taastumist ja väldib tüsistusi. Tromboos kombinatsioonis trombotsütopeeniaga vajab erikäsitlust. Selle seisundi diagnoosimiseks ja raviks peavad tervishoiutöötajad tutvuma asjakohaste juhistega ja/või konsulteerima spetsialistidega (nt hematoloogid).

Ameerika Ühendriikides Jansseni koroonavaktsiini saanud inimestel on esinenud ebatavalisi madala vereliistakute arvuga verehüübeid ehk trombotsütopeeniaga tromboosi, mille tekkimise oht on väga väike. Vaktsiini saavad inimesed peaksid siiski olema teadlikud seisundi esimestest nähtudest, et saada kiiret meditsiinilist abi, mis aitab taastuda ja vältida tüsistusi.