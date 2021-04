Selgus, milline on Covid-19 põdemisel trombioht argipäeva ja vaktsineerimisega võrreldes

Veenitromboos ajus esines 39 inimesel miljonist Covid-19 põdenust. Üle poole miljoni Covid-19 haige põhjal tehtud uuringus teatati, et trombirisk on pärast nakatumist sada korda suurem kui tavaliselt.

Ühendkuningriigi tervishoiuametnikud on öelnud, et vaktsiin on endiselt ohutu ja efektiivne, kuid selle kasutamist on alla 30-aastastel piiratud, kuna sel vanuserühmal on väiksem oht ​​koroonaviirusega tõsiselt haigestuda, vahendab Sky News.

Oxfordi uuring näitas, et Covid-19 nakkuse tagajärjel tekkinud trombijuhtudest umbes 30% esines alla 30-aastaste hulgas.

Paljudes riikides on vaktsiini kasutamine teatud vanuserühmades piiratud või peatatud. Taani loobus pärast üksikute verehüübejuhtumite teadete täielikult AstraZeneca vaktsiini kasutamisest.

Teadlased on öelnud, et Oxford-AstraZeneca vaktsiini tehnoloogia, mis rakendab adenoviirust, on seotud verehüüvete veidi suurenenud riskiga.

Sarnast tehnoloogiat kasutab ka Johnson & Johnson vaktsiin, mille manustamine Ameerikas peatati pärast mõnda trombijuhtu.

Oxfordi ülikooli professori Paul Harrisoni sõnul tuleks mõista, et Covid-19 põhjustab väga kõrget trombide tekkimise ohtu.