Indias registeeriti maailma seni suurim Covid-19 nakatunute arv päevas

Indias registeeris neljapäeval 314 835 uut Covid-19 nakkusjuhtumit, see on kõige suurem number ühe päeva kohta maailma riikides. Sama päeva seisuga registreeriti 2104 surma.

Valitsuse neljapäeval avaldatud andmete kohaselt on vaktineeritud 132 miljonit elanikku. 19 miljonit inimest 1,4 miljardist on täielikult vaktsineeritud. Olukord on jätkuvalt nukker, sest suur osa riigi elanikkonnast on haiguse suhtes kaitsmata.