VIDEO ⟩ Kaja Kallas: kuigi piirangud leevenevad, ei tohi siiski valvsust kaotada

«Täna on erakordselt ilus kevadilm ja me kõik tahame seda nautida. Tänu sellele, et oleme käitunud vastutustundlikult, on nakatumisnäitajad langustrendis ja juba kahe nädala pärast piirangud leevenevad. Ometi ei tohi valvsust kaotada,» ütles peaminister.