EMA: inimesed peaksid saama ka teise doosi AstraZeneca vaktsiini

Oma uutes soovitustes teatas Euroopa Ravimiamet, et inimesed peaksid siiski saama ka teise AstraZeneca vaktsiinidoosi neli kuni 12 nädalat pärast esimese kaitsesüsti saamist ning vaktsiinist saadav kasu kaalub kaugelt üles harvaesineva tromboosi ohu.

«Praegu toetab olemasolev info seda, et jätkata vaktsiini teise doosi manustamisega,» ütles ravimiameti asedirektor Noël Wathion. EMA ütles, et pole teada, kas harvaesineva tromboosi oht pärast teist kaitsesüsti on erinev ohust pärast esimest süsti.