«Isegi kui me teame, et ta seondub halvemini antikehadega, siis see ei pruugi tähendada, et need vaktsiinid ei aita. Võib-olla ta kaks korda viletsamalt töötab, aga võib-olla on see täiesti piisav selleks, et töötaks. Igal juhul on kindel, et ilma vaktsiinita on kindlasti palju halvem,» rääkis Maimets «Aktuaalses kaameras».