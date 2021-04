Tallinki süstiklaevadel saab alates esmaspäevast teha kiirtesti

Tallink pakub antigeeni kiirtestimist pardal koostöös ettevõttega Farmatar ja seda osutavad ning tõendeid väljastavad kvalifitseeritud meditsiinitöötajad meditsiinikoolitusi ja -teenuseid pakkuvast ettevõttest Eldred OÜ, edastas Tallink. Pardateenus sisaldab koroonaviiruse antigeeni kiirtesti läbiviimist ja kinnitatud testitulemuse tõendi väljastamist kas paberkandjal või digitaalsel kujul.

Koroonaviiruse antigeeni kiirtest koos tõendi väljastamisega laevapardal maksab 39 eurot.

Tallink Grupi juhatuse esimees Paavo Nõgene sõnas, et see on teadaolevalt soodsaim testimise võimalus Soomes ja Eestis. «Tallinki jaoks on oluline, et reisimine sel keerulisel ajal oleks tänastes oludes võimalikult mugav. Seetõttu anname oma klientidele võimaluse kasutada meresõiduaega ka sertifikaadiga testi tegemiseks, mis võib paljudel olla vajalik Eestisse või Soome sisenemiseks või reisimiseks mujale,» ütles Nõgene.

Ettevõte on pakkunud koroonaviiruse kiirtestimist teenusena süstiklaevadel alates 9. aprillist igal reedel. Tallinki kliendikogemuse valdkonna juhi Age Vanajuure sõnul on reisijate huvi testimisteenuse vastu olnud elav. «Kahel reedel, mil oleme seda teenust sel kuul pakkunud, oleme teostanud paarisaja testi ringis päevas ja meie klientide tagasiside antud teenuse kvaliteedile ja selle pardateenuse kättesaadavusele on olnud väga positiivne,» ütles Vanajuur.

«Kui reisipiirangud Eesti ja Soome vahel lõplikult ära kaotatakse, kõigepealt pendelrändele ja seejärel loodetavasti turismi eesmärgil reisimisele, on väga tõenäoline, et koroonaviirustesti negatiivse tulemuse tõendit nõutakse reisijatelt endiselt ka lähitulevikus. Vähemasti seni, kuni vaktsineeritud elanikkonna osakaal saavutab kriitilise massi ja töötatakse välja vaktsineerimispassi süsteem, mida aktsepteeritakse negatiivse testi tõendi alternatiivina,» sõnas Vanajuur.