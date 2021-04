Teadlased avastasid, mis võimaldab koroonaviirusel antikehadest kõrvale hoida

Ajakirjas Science Advances avaldatud uurimistöös leidsid Francis Cricki instituudi meeskonnad koostöös Londoni ülikoolide teadlastega, et kehas esinevad looduslik biliverdiin ja bilirubiin võivad pärssida antikehade seondumist koroonaviiruse piikvalguga.

Kuna vaktsiinid võetakse kasutusele kogu maailmas, on teadlaste sõnul oluline mõista immuunsust SARS-CoV-2 vastu ja ka seda, kuidas viirus antikehadest kõrvale hoiab. Immuunsüsteemi võime nakkust kontrollida ja antikehareaktsiooni kvaliteet on inimestel erinev.

Cricki teadlased osalesid testide väljatöötamises, mille eesmärk oli kontrollida, kas inimene on viirusega kokku puutunud. Teadlased avastasid, et piikvalk SARS-CoV-2 seondub tugevalt biliverdiiniga – molekuliga, mis andis neile valkudele ebatavalise rohelise värvi.

Londoni imperiaalkolledži ja kuningliku kolledži teadlastega edasi töötades avastati, et see looduslik molekul vähendas antikehade seondumist viiruse piigiga. Nad kasutasid vereseerumeid ja antikehi inimestelt, kes olid varem nakatunud SARS-CoV-2ga, ja leidsid, et biliverdiin võib inimese antikehade seondumist piigiga pärssida kuni 30-50 protsendi võrra, ja osa antikehadest muutub viiruse neutraliseerimisel ebaefektiivseks.

Selline märkimisväärne mõju oli teadlaste sõnul täiesti ootamatu, kuna biliverdiin seondub ainult väga väikese osaga viiruse pinnal. Nad leidsid, et biliverdiin kinnitub teravikule ja stabiliseerib seda nii, et teravik ei saa oma struktuuri osi avada ega paljastada. See tähendab, et mõned antikehad ei pääse oma sihtkohta ega saa seetõttu viirusega seonduda ja seda neutraliseerida.

«Kui SARS-CoV-2 nakatab patsiendi kopse, kahjustab see veresooni ja põhjustab immuunrakkude arvu kasvu. Mõlemad need mõjud võivad kaasa aidata biliverdiini ja bilirubiini taseme tõusule ümbritsevates kudedes. Ja kuna rohkem neid molekule on saadaval, on viirusel rohkem võimalusi teatud antikehade eest varjuda. See on tõeliselt silmatorkav protsess, kuna viirus võib kasu saada juba tekitatud kahju kõrvaltoimel,» ütles geeniteadlane dr Annickiara Rosa, uuringu peamine autor Medical Xpressis.

«Pandeemia esimestel kuudel olime äärmiselt hõivatud viirusantigeenide väljapakkimisega SARS-CoV-2 testide jaoks, sest neid teste oli hädasti vaja. Kui leidsime lõpuks aja oma roheliste valkude uurimiseks, ootasime igapäevast vastust. Selle asemel avastasime hämmastusega uue triki, mida viirus antikehade tuvastamise vältimiseks kasutab,» ütles uuringu kaasautor dr Peter Cherepanov.