Kallas piirangute leevendamisest: teadusnõukoda ei näe suuremat pilti

Kallas ütles «Vikerhommikus», et suvele vastu minnes on oluline praegu vaktsineerida inimesi nii kiiresti kui võimalik. Võrreldes eelmise suvega ja ka möödunud talvega tuleb arvestada seda, et praeguseks on koroonaviiruse antikehadega juba ligi 400 000 inimest kas siis vaktsineerimise või läbipõdemise tulemusel.

«Minu tunnetus on see, et kui me teame, et tulevad uued lained sügisel, siis mingi hingetõmbeaeg peab inimestel olema. Ehk et kui nakatumisnäitajad on madalamad, siis saab ka vabamalt käituda ühiskonnas, et olla valmis, kui peaks jälle minema hullemaks,» ütles Kallas.

Piirangute ulatuslikuma leevendamise kuupäeva Kallase sõnul öelda ei saa. «Riigid, kes on öelnud kuupäevad välja, on nende kuupäevade lõksus,» märkis peaminister. Piirangute leevendamisel lähtub valitsus valges raamatus toodud mõõdikutest.

Siiski lootust mais ühiskonda rohkem avada, näiteks restoranis sees süüa või teatrisse-kinno pääseda, Kallase sõnul on. «Ei ole meie soov hoida midagi pikemalt kinni, kui absoluutselt vajalik,» kordas Kallas varem öeldut.

Saatejuhtide küsimusele, kas valitsus ikka kuulab teadusnõukoda, kes soovitas näiteks koolid avada juba 26. aprillist, vastas Kallas, et valitsus kuulab teadlasi väga pingsalt, aga ühiskonnaelu korraldamise otsuseid saab teha valitsus.

«Nõukoda ei näe suuremat pilti,» ütles Kallas, kelle selgitust mööda tähendab see, et ühelt poolt tahame, et meil oleks vähem haigeid, aga teisalt tahame ka, et inimesed saaksid elada, õppida, töötada ning vastavate otsuste tegemise vastutus lasub valitsusel.