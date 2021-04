«Reisilt saabumisel testimine on rangelt soovituslik, seda on igati mõistlik teha. Sundtestida kedagi tõesti ei saa. See pole ka demokraatlikule õigusriigile kohane,» vastas minister küsimusele, kas piiril muudetakse koroonatest kohustuslikuks.

«Aga see, et reisimise puhul oleks lennukisse mineku eelduseks negatiivne test, see on mõistlik,» leidis Kiik. Ta lisas, et see on hea eeldus selleks, et koroonapositiivne ei jõuaks lennukisse ning sellega on üks riskidest eemaldatud.