Rekordhulk koroonavaktsiini: kuidas jaotub uus vaktsiinikogus?

Tervise- ja tööminister Tanel Kiik (KE) selgitas, et koguste puhul tuleb arvestada ka teise doosi vajadusega. «AstraZeneca puhul me teame, et järgmisel nädalal on suurusjärgus 40 000-45 000 teise doosi katet vaja teha,» selgitas Kiik ja lisas, et samas pole AstraZeneca puhul teada, et millal tootja tarnib Eestisse järgmise koguse. See aga tähendab, et kõiki doose ei saa sellel nädalal esimesteks süstideks ära kasutada.