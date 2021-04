Covid-19 on võtnud elu poolelt tuhandelt Venezuela tervishoiutöötajalt

Alates esimestest Covid-19 juhtumitest, millest teatati 2020. aasta märtsis, on tervishoiuliidud ja valitsusvälised organisatsioonid otsustanud avalikes haiglates piirata isikukaitsevahendite juurdepääsu tervishoiutöötajatele. Meede on võetud kasutusele, et võimaldada vahendeid patsientide raviks.

Venezuela majandusel on keerulised ajad ning riigis on kaheksandat aastat järjest majanduslangus, mis on andnud tugeva löögi tervishoiusüsteemile ja -rajatistele. Medico Unidos de Venezuela kirjutas Twitteris, millele oli lisatud foto tervishoiutöötaja matustest, et neile öeldakse sageli, et nad peavad ostma vahendeid läbi sotsiaalkanalite.