Pfizeri tegevjuht: Covid-19 viirusvastased tabletid võivad valmida aasta lõpuks

Pfizeri teatas eelmise kuu lõpus, et nad on alustanud ravimi 1. faasi kliinilisi uuringuid nimega PF-07321332. Efektiivsus tuleneb ravimi proteaasi inhibiitoritest, mis seonduvad viirusensüümidega, takistades viiruste paljunemist rakus.

Teisipäevase intervjuu ajal rääkis Bourla, et on hädavajalik, et vaesunud riigid saaksid suurema juurdepääsu vaktsiinidele. «Pandeemias olete te sama kaitstud kui palju on kaitstud teie naaber,» lausus Bourla. Sellele lisas Bourla, et kui nad ei suuda pakkuda lahendusi surmava haiguspuhanguga riikidele nagu India ja Aafrika, siis muutuvad need riigid «basseiniks», kus viirus paljuneb ja loob uusi tüvesid.