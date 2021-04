Teadlased seostavad Covid-19 põdemisega haruldase neuroloogilise haiguse teket

Teadusajakirjas Frontiers of Immunology ilmunud ülevaade koondab varasemad uuringud ja juhtumite aruanded ning selle teinud meeskonna sõnul on andmed piisavad edasise uurimise õigustamiseks. Igal aastal on esineb haigust muidu miljoni inimese kohta hinnanguliselt 1,34 kuni 4,6 juhtu.