Vaktsineeritud ameeriklased ei pea enam väljas viibides maske kandma

Haiguste Kontrolli ja Tõrje Keskus (ing. k Centers for Disease Control and Prevention, CDC) astus teisipäeval suure sammu selle suunas, et ameeriklased saaksid taas normaalsesse igapäevaellu naasta. CDC leevendas õues maski kandmise reegleid, kuna koroonaviiruse juhtumid on taandumas.

Sõnum oli tagasihoidlik ja konkreetne: ameeriklased, kes on täielikult koronaviiruse vastu vaktsineeritud, ei pea enam üksi jalutades, joostes, matkates või jalgrattaga sõites ega väikestes koosviibimistes, sealhulgas ka oma leibkonna liikmetega, õues maski kandma. Maskid on endiselt vajalikud rahvarohketes välitingimustes, näiteks spordistaadionitel.

President Joe Biden tervitas seda kui pandeemia pöördupunkti, oma kõnes, soojal kevadpäeval Valges Maja ees, ei kandnud ta kõne ajal maski, kuid pani selle ette pärast kõnet Valgesse Majja sisenes.

«See pole kunagi olnud nii lihtne. Kui olete täielikult vaktsineeritud, võite minna välja ilma maskita, kui olete eemal suurtest rahvahulkadest,» sõnas president Biden.

Kapitooliumimäel avaldas vabariiklaste seadusandjate rühm, kes on ühtlasi meditsiinitöötajad, teisipäeval vaktsineerimist julgustava reklaami, kus nad ilmusid valgetes arstikittlites kaelas stetoskoobid. Kansase esmakursuslane vabariiklane ja meditsiiniarst senaator Roger Marshall ütles vaatajatele, et vaktsineerimise põhjus oli lihtne «Nii et me võime oma maskid minema visata ja elada elu sama vabalt kui varem,» sõnas Marshall.

Joe Biden tähistab nelajpäeval 100. ametipäeva täitumist, järgmisel nädalal on oodata presidendi plaani, kuidas jõuda sihtkuupäevani, 4. juulini, et viia elu Ameerikas tavapärasele lähemale ja tähistada võitu viiruse seljatamisel.