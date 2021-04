Ida-Virumaal saab end vaktsineerida ka eaka saatja

Ida-Virumaal on vaktsineerimisega hõlmatus riigi madalaim - kolmapäeva hommikuse seisuga oli vaktsineeritud ligikaudu 16 protsenti maakonna elanikest, vahendas haigekassa. Seetõttu on eakaga kaasa tulnud inimese vaktsineerimine üks võimalusi, kuidas hõlmatust tõsta.

Eesti Covid-19 vaktsineerimise plaan näeb ette, et kõrgema nakatumisega ja/või madalama vaktsineeritusega piirkondadesse võib suunata suuremaid koguseid vaktsiine ning eritähelepanu, et hõlmatust parandada.

Vaktsineerimise projektijuht Marek Seer ütles, et kuna eakatel inimestel on sageli ise keeruline liikuda, on selline võimalus paljudele noorematele motivatsiooniks, miks eakas inimene vaktsineerimisele kohale aidata. «Eakad inimesed on Covid-19 suhtes kõige enam haavatavamad ja nemad jõuavad haigestudes ka kõige tõenäolisemalt haiglaravile. Hoiame oma eakaid ja aitame neid vaktsineerima, loomulikult ainult siis, kui nad seda soovivad,» lisas Seer.