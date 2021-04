Tanel Kiik jääb eneseisolatsiooni

«Sain just teada, et puutusin eile kokku inimesega, kes andis täna positiivse koroonaviiruse proovi. Olen küll ühe doosiga vaktsineeritud, kuid sellest hoolimata pean olema järgmised kümme päeva lähikontaktsena eneseisolatsioonis,» kirjutas Kiik.

Minister sõnas ka, et kuna valdav osa nõupidamisi toimuvad hetkel veebi teel, siis ükski vajalik töökoosolek tal pidamata ei jää. Ta lisas, et tervisega on tal praegu kõik korras ning ta loodab, et see nii ka püsib.