Eestisse jõudis India viirustüvi: mutatsioon tuli meile töörändega

Teadusnõukoja juht Irja Lutsar selgitas, et India tüvi jõudis Eesti laborisse tegelikult juba möödunud nädalal. «See läks sekveneerimisse ning keegi teda ettenähtust kauem kinni ei hoidnud,» lisas Lutsar.

Kui teadlased avastasid, et tegemist võib olla India tüvega, siis kontrolliti seda mitu korda üle. «Me pidime ikkagi vaatama, et kõik mutatsioonid oleksid olemas ning me ei annaks välja informatsiooni, mida peaks järgmine päev ümber lükkama,» toonitas Lutsar.